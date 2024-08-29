Когда могут начаться мирные переговоры с Россией: астролог назвал даты

Астролог Владимир Бадиян считает, что мирные переговоры между Украиной и Россией, вероятно, начнутся после выборов в США (ноябрь 2024 года).

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"На данный момент я вижу, что предмет переговоров он уже сформирован со всех сторон. Только нет видения того, что будет в конце этих переговоров. Мы на переговоры можем пойти в плюсе тогда, когда мы можем как-то контролировать Крым и тогда, когда нам дадут больше оружия. Сейчас у нас нет перспектив на переговоры", - сказал он.

Бадиян отметил, что в начале 2025 года у Украины будет хороший момент для переговоров с РФ. Следующий такой наступит аж в конце августа 2025 года.

Ранее Владимир Бадиян ответил, закончится ли война в Украине в 2025 году.

Читайте также: