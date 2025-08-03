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У Харкові невідомий стріляв у хлопця на протезі: деталі інциденту
Поранений, на щастя живий, його доправили до лікарні.
До лікарні у Харкові 3 серпня доставили 22-річного хлопця. Він повідомив, що у нього стріляв невідомий.
Про це повідомляє «Суспільне Харків».
Відомо, що у пораненого — забійна рана передньої черевної стінки. Про це розповів директор обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.
У Telegram-каналі «Типичное ХТЗ» ввечері 3 серпня з’явилося відео, на ньому видно, як чоловік прицілюється і стріляє в іншого, який має протез на правій нозі. Поранений хапається за живіт і падає, після чого стрілець підходить до нього і починає бити.
На стрілка нападають і намагаються відтягнути від пораненого троє чоловіків.
ТСН.ua не поширює кадри побиття з етичних міркувань.
Нагадаємо, у Києві поліцейські під час конфлікту побили та кинули на землю чоловіка з протезом.