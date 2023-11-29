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У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: мапа

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: мапа

Сирени пролунали в деяких областях України

Пройдіть до укриття.

Пізно увечері, 29 листопада, в Україні оголошена повітряна тривога через загрозу застосування керованих авіаційних ракет (Х-31/59)

Сирени лунють у низці областей: Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській. 

Карта повітряних тривог станом на 22:07 29 листопада / ©
Карта повітряних тривог станом на 22:07 29 листопада

Upd: Станом на 22:10 відбої – у Києві і області, та на Черкащині.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловився з приводу того, чи доцільно оголошувати повітряну тривогу, коли до повітряного простору Росії піднімається винищувач МіГ-31К, носій ракет "Кинжал".

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Дата публікації
Перегляди
527
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