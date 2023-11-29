У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: мапа

Пізно увечері, 29 листопада, в Україні оголошена повітряна тривога через загрозу застосування керованих авіаційних ракет (Х-31/59)

Сирени лунють у низці областей: Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській.

Карта повітряних тривог станом на 22:07 29 листопада

Upd: Станом на 22:10 відбої – у Києві і області, та на Черкащині.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловився з приводу того, чи доцільно оголошувати повітряну тривогу, коли до повітряного простору Росії піднімається винищувач МіГ-31К, носій ракет "Кинжал".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.