У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: мапа

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Пізно увечері, 29 листопада, в Україні оголошена повітряна тривога через загрозу застосування керованих авіаційних ракет (Х-31/59)
Сирени лунють у низці областей: Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській.
Upd: Станом на 22:10 відбої – у Києві і області, та на Черкащині.
Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловився з приводу того, чи доцільно оголошувати повітряну тривогу, коли до повітряного простору Росії піднімається винищувач МіГ-31К, носій ракет "Кинжал".
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