У Київській області - аварійні відключення світла: що сталося

Сьогодні, 12 червня, у Київській області сталися аварійні відключення світла через грозу із сильним дощем та вітром

Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Зазначається, що станом на ранок 12 червня знеструмлено 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Фахівці вже ліквідовують наслідки негоди.

"Завдання – максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги – 10 кВ та перейти на заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки. Сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах", - наголосили у компанії.

У ДТЕК зауважують, що через сильне негоду не виключені й нові аварії на електромережах в Київській області.

Нагадаємо, у ДТЕК і "Укренерго" повідомили, коли не буде електроенергії сьогодні. Зазначається, що на 12 червня в Україні запровадили ліміти на споживання електроенергії. Графіки можна переглянути на сайтах обленерго і ДТЕК.

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