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У Київській області - аварійні відключення світла: що сталося

У Київській області - аварійні відключення світла: що сталося

Відключення світла. / Фото: УНІАН

Не виключені нові аварії на електромережах.

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