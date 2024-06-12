Ребров розкрив подробиці травми Миколенка перед стартом Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про травму захисника національної команди Віталія Миколенка, яку він отримав у товариському матчі проти Молдови в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024.

25-річний футболіст англійського "Евертона" через травму був змушений залишити поле на 30-й хвилині поєдинку. Його замінив Олександр Зінченко.

Після завершення зустрічі Ребров повідомив, що у Миколенка виявили проблеми з гомілкостопом. За його словами, ця травма є новою та не пов'язана з попереднім пошкодженням, через яке Віталій пропустив кінець сезону АПЛ.

"Це інший гомілкостоп, не той самий. Сподіваюся, що після обстеження все буде нормально", – сказав Ребров у флешзоні після матчу з Молдовою.

"Мені сказали, що йому вже зробили МРТ. Наскільки я розумію, усе не так страшно. Будемо сподіватися, а завтра зроблять ще одне обстеження. Я трішки заспокоївся, бо мені сказали, що немає нічого страшного", – додав керманич "синьо-жовтих" на пресконференції за підсумками гри.

Збірна України на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі розбила Молдову з рахунком 4:0. Для "синьо-жовтих" це був останній спаринг перед стартом континентальної першості. Раніше наша команда зіграла внічию з Німеччиною (0:0) та поступилася Польщі (1:3).

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на чемпіонаті Європи зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Команда Реброва розпочне турнір 17 червня поєдинком проти Румунії в Мюнхені.

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Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.

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