У Криму партизани підірвали частину залізниці (фото)

Пошкоджено частину колії за 12 км від станції "Сімферополь". Партизани руху "Атеш" заявили, що це – справа їхніх рук.

Неподалік від окупованого Сімферополя підірвали частину залізничної колії, тож рух на гілці був зупинений.

Про це інформує російський телеграм-канал Baza.

"У Криму підірвали частину залізниці. За попередніми даними, внаслідок вибуху було пошкоджено частину залізниці за 12 кілометрів від станції "Сімферополь", в районі села Поштове", – йдеться в заяві.

Через пошкодження рух на залізничній гілці зупинили і в дорозі затрималися три потяги. Йдеться про потяг сполученням Севастополь-Санкт-Петербург із 166 пасажирами та два приміські електропоїзди.

Фото: телеграм-канал Baza

Вибух влаштували учасники партизанського руху "Атеш", про що вони повідомили у своїй заяві.

"Успішно ліквідовано частину залізничного полотна в районі села Поштове, неподалік окупованого Сімферополя.Потяги стоять, ніхто вже нікуди не їде, і нічого нікуди вже не везуть", – йдеться в заяві.

Там також опублікували фото вибухівки та опублікований каналом Baza знімок з результатами роботи цієї вибухівки.

"Висловлюємо подяку мужнім залізничникам-активістам АТЕШ", – наголошується в повідомленні.

Фото: "Атеш"

Фото: телеграм-канал Baza

Зауважимо, що 23 лютого в окупованому Криму на російських радіостанціях запустили звернення очільника української розвідки Кирила Буданова. Він наголосив, що Крим, Донбас і весь південь України повернуться додому.

Україна може звільнити Крим до кінця літа 2023 року за наявності далекобійних ракет. Таку оцінку нещодавно дав екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес.

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