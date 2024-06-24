У Кривому Розі фура влетіла в маршрутку

Сьогодні, 24 червня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса. У результаті аварії травмувалися 21 пасажир і водій маршрутки.

Про це інформує ДСНС Дніпропетровщини.

Зазначається, що аварія сталася на перехресті вулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів Металургійного району міста Кривий Ріг.

"21 пасажир та водій маршрутного транспортного засобу отримали травми. Їх доправили до лікарні для обстеження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові на пішохідному переході водій маршрутки наїхав на дитину на велосипеді. 11-річний хлопчик помер в реанімації.

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