Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кривому Розі фура влетіла в маршрутку

У Кривому Розі фура влетіла в маршрутку

На місці аварії / Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Постраждали 21 пасажир і водій.

Сьогодні, 24 червня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса. У результаті аварії травмувалися 21 пасажир і водій маршрутки.

Про це інформує ДСНС Дніпропетровщини.

Зазначається, що аварія сталася на перехресті вулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів Металургійного району міста Кривий Ріг.

"21 пасажир та водій маршрутного транспортного засобу отримали травми. Їх доправили до лікарні для обстеження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові на пішохідному переході водій маршрутки наїхав на дитину на велосипеді. 11-річний хлопчик помер в реанімації.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Аваріі та ДТП
Наступна публікація