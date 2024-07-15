У ліцеї на Кіровоградщині загинув 16-річний хлопець – деталі трагедії

За попередньою інформацією, в ліцеї, де відбувався ремонт, дитину уразило струмом.

У понеділок, 15 липня у ліцеї села Суботці Кропивницького району Кіровоградської області загинув 16-річний хлопець.

Про це передає "Суспільне" з посиланням на заступницю голови громади з питань освіти Людмилу Бойчук.

За інформацією видання, в ліцеї відбувається ремонт.

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Речниця поліції в регіоні Віталіна Бевзенко у коментарі журналістам видання підтвердила загибель неповнолітнього. За її словами, поліцейські працюють на місці трагедії

"Підтверджуємо факт загибелі неповнолітньої особи. На місці працюють правоохоронці. Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження буде призначено як судово-медичну експертизу, так і по дотриманню техніки безпеки", – зазначила вона.

Заступниця директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в області Тамара Беспалова уточнила, що дитину уразило струмом.

"Дитину, хлопчика 16 років – десь вони там гралися у підвальному приміщенні – уразило струмом. До прибуття нашої бригади фельдшерка, яка прибігла з амбулаторії неподалік, проводила реанімаційні заходи. Бригада прибула на місце о 13:17 й разом пробували реанімувати, та, на жаль, дитина померла до прибуття швидкої. Тіло залишили поліцейським", – зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що в Одесі харків'янин зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити.

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