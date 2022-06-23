Містами України котиться хвиля декомунізації, яку розпачали щн 2014-го.
У Луцьку перейменували п’ять вулиць. Рішення ухвалили депутати Луцької міської ради під час чергового засідання сесії.
Про це повідомила пресслужба мерї.
У місті вулиці перер мають нові назви:
- Курську перейменували на Пересічну,
- Лопатіна - на Ярову,
- Макарова - на Броварну та провулок Броварний,
- Матросова - на Ялинову, а Чекаліна - на Ботанічну.
Зазначається, що комісія з питань впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади також пропонувала перейменувати вулицю Потапова на вулицю Банкову. Втім, це питання депутати вирішили відправити на доопрацювання.
Як повідомлялося, у Луцьку вирішили частково відновити роботу дитячих садків. Від 1 червня у місті запрацюють шість чергових дитячих садочків. Від початку війни, 24 лютого, дошкільні навчальні заклади у Луцьку припинили роботу.
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