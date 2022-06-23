В Україні зафіксували спалах африканської чуми свиней

У селі Івано-Благодатне Кропивницького району зафіксували спалах африканської чуми свиней.

Спалах африканської чуми свиней виявили в особистому підсобному господарстві. В області встановлено карантин.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Кіровоградській області.

Зокрема, на в'їзді до села встановлено карантинний пост з попереджувальними знаками, забезпечено цілодобове чергування на посту, облаштовано дезбарʼєр на вʼїзді-виїзді на територію населеного пункту, триває дезінфекційна обробка транспортних засобів.

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"Відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кіровоградській РВА від 20 червня 2022 року визначено епізоотичне вогнище, зони захисту (радіусом 7 км) та спостереження, встановлено 40-денний карантин. До зони захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем, віднесено села Івано-Благодатне, Шостаківка, Українка, Овсяниківка, Грузьке, Шевченкове, Миколаївка та Карлюгівка Кропивницького району", - йдеться в повідомленні.

Фахівці ветеринарної медицини провели дезінфекцію епізоотичного вогнища – місця утримання свинопоголів’я. Також із залученням ДСНС було спалено та захоронено трупи тварин, а також залишки кормів, підстилки, предмети догляду, обладнання, контаміновані збудником АЧС. Місце спалювання продезінфіковано.

Нагадаємо, на Буковині виявили африканську чуму свиней.

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