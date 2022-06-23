В Україні зафіксували спалах африканської чуми свиней

У селі Івано-Благодатне Кропивницького району зафіксували спалах африканської чуми свиней.
Спалах африканської чуми свиней виявили в особистому підсобному господарстві. В області встановлено карантин.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Кіровоградській області.
Зокрема, на в'їзді до села встановлено карантинний пост з попереджувальними знаками, забезпечено цілодобове чергування на посту, облаштовано дезбарʼєр на вʼїзді-виїзді на територію населеного пункту, триває дезінфекційна обробка транспортних засобів.
"Відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кіровоградській РВА від 20 червня 2022 року визначено епізоотичне вогнище, зони захисту (радіусом 7 км) та спостереження, встановлено 40-денний карантин. До зони захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем, віднесено села Івано-Благодатне, Шостаківка, Українка, Овсяниківка, Грузьке, Шевченкове, Миколаївка та Карлюгівка Кропивницького району", - йдеться в повідомленні.
Фахівці ветеринарної медицини провели дезінфекцію епізоотичного вогнища – місця утримання свинопоголів’я. Також із залученням ДСНС було спалено та захоронено трупи тварин, а також залишки кормів, підстилки, предмети догляду, обладнання, контаміновані збудником АЧС. Місце спалювання продезінфіковано.
Нагадаємо, на Буковині виявили африканську чуму свиней.
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