Поліція підтверджує самогубство.

У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена. Власника ТМ "Молочна ріка" Євгена Куценка, який також був одним із співзасновників відомої в Україні компанії "Олком", виявили повішеним.

У поліції кажуть про самогубство. Це підтвердила прессекретарка поліції Запорізької області Олена Лебединська, пишуть fakty.ua.

Місцеві видання повідомляють, що останнім часом у 53-річного бізнесмена і мецената виникли проблеми з бізнесом — нібито його молокозавод опинився на межі закриття.

У 2014 році Куценко вже стріляв у себе з травматичного пістолета. Приводом, за даними Telegram-каналу "Гнила черешня", стало розлучення з дружиною. Тоді він вижив і навіть тимчасово примирився з жінкою.

Нагадаємо, поліція знайшла мертвим народного депутата Антона Полякова уночі 8 жовтня. Політика виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, чоловікові стало зле в автівці.

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