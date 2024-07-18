У Миколаєві 3-річний хлопчик випав з вікна і розбився на смерть. Дитина вночі встала з ліжка та пройшла повз батьків на балкон.

Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.

"Дитина встала з ліжка, пройшла повз батьків на балкон, бо, можливо, їй стало спекотно. Батьки цього не почули. Балкон був завалений коробками, килимами, якими дитина скористалася, як сходинками, що і спричинило загибель хлопчика", - йдеться у повідомленні.

Слідство триває.

Нагадаємо, у Житомирській області з вікна 9-го поверху випав 5-річний хлопчик, який помер на місці.

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