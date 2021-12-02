У Миколаєві чоловік, який на воротах поліції написав "псарня", у суді заявив, що це були роботи з благоустрою

Чоловіка звинувачують в хуліганстві.
У Миколаєві чоловік, який на воротах райвідділку поліції написав слово "псарня", у суді пояснив, що він таким чином проводив роботи з благоустрою.
Про це у Facebook написав ексспівробітник поліції Миколаївщини Ігор Блошко.
За даними експоліцейського, чоловік у суді доводив, що напис на райвідділку поліції - це "малярні роботи по благоустрою поліцейського відділку", а не хуліганство, у чому його звинуватили.
Як повідомляло видання 0512.com.ua, чоловік, який розмалював відділ поліції зробив це нібито через бездіяльність правоохоронців. Він запевняв, що звертався до поліції із заявою про злочини, проте ті ніяк на це не відреагували.
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