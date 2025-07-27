У Мін’юсті назвали місто-лідер за кількістю шлюбів

Скільки українців одружилися від початку 2025 року

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За перше півріччя 2025 року в Україні офіційно зареєстрували майже 69 тисяч нових шлюбів.

Про це передає Міністерство юстиції.

Зауважимо, що це трохи менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли українці створили 72,7 тисячі нових сімей.

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Найбільше нових сімей створили у Києві — там одружилися понад 14 тисяч пар. Також серед лідерів зареєстрованих шлюбів — Дніпропетровська (5 795), Львівська (4 735), Київська (4 163) та Одеська (4 099) області.

«Попри всі випробування, українці продовжують любити, створювати родини та будувати майбутнє», — зазначили у Мін’юсті.

Найменше нових шлюбів від початку цього року зареєстрували у Херсонській (217) і Донецькій (544) областях.

© Міністерство юстиції

Раніше ми писали, що старші жінки дедалі частіше обирають молодших чоловіків.

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