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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1717
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У Мін’юсті назвали місто-лідер за кількістю шлюбів

У Мін’юсті розповіли, скільки шлюбів уклали за першу половину 2025-го і який регіон лідирує.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скільки українців одружилися від початку 2025 року

Скільки українців одружилися від початку 2025 року

За перше півріччя 2025 року в Україні офіційно зареєстрували майже 69 тисяч нових шлюбів.

Про це передає Міністерство юстиції.

Зауважимо, що це трохи менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли українці створили 72,7 тисячі нових сімей.

Найбільше нових сімей створили у Києві — там одружилися понад 14 тисяч пар. Також серед лідерів зареєстрованих шлюбів — Дніпропетровська (5 795), Львівська (4 735), Київська (4 163) та Одеська (4 099) області.

«Попри всі випробування, українці продовжують любити, створювати родини та будувати майбутнє», — зазначили у Мін’юсті.

Найменше нових шлюбів від початку цього року зареєстрували у Херсонській (217) і Донецькій (544) областях.

/ © Міністерство юстиції

© Міністерство юстиції

Раніше ми писали, що старші жінки дедалі частіше обирають молодших чоловіків.

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