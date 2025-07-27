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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Минюсте назвали город-лидер по количеству браков

В Минюсте рассказали, сколько браков было заключено за первую половину 2025-го и какой регион лидирует.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Сколько украинцев поженились с начала 2025 года

Сколько украинцев поженились с начала 2025 года

За первое полугодие 2025 года в Украине официально зарегистрировали около 69 тысяч новых браков.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Заметим, что это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда украинцы создали 72,7 тысяч новых семей.

Больше новых семей создали в Киеве — там поженились более 14 тысяч пар. Также среди лидеров зарегистрированных браков — Днепропетровская (5795), Львовская (4735), Киевская (4163) и Одесская (4099) области.

«Несмотря на все испытания, украинцы продолжают любить, создавать семьи и строить будущее», — отметили в Минюсте.

Меньше новых браков с начала этого года зарегистрировали в Херсонской (217) и Донецкой (544) областях.

Раньше мы писали, что старшие женщины все чаще выбирают младших мужчин.

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