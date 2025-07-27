Историк объяснил, почему Киев стал центром Киевской Руси.

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Не все знают, что избрание Киева центром древней Руси было обусловлено не только его размером или влиянием, но одним ключевым преимуществом его географией.

Об этом рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в своем видеоблоге.

На первый взгляд, Киев просто большое поселение на Днепре. Но на самом деле именно его стратегическое расположение на знаменитом торговом пути из варягов в греки стало решающим. Это был главный водный маршрут, соединявший север Европы (Балтику) с югом (Черное море), и фактически контролировал этот трафик.

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Река Десна / © uk.wikipedia.org

Реки, например Десна и Припять, сливались вблизи города, создавая естественную точку пересечения, через которую проходили купцы. Таким образом, Киев мог как открывать, так и закрывать торговлю, контролируя ее развитие.

Кроме того, у Киева было выгодное рельефное расположение: высокие холмы на правом берегу Днепра позволяли контролировать окрестности, а многочисленные острова — перекрывать движение в случае опасности.

Благодаря этому Киев стал не только политическим центром, но и логистическим и торговым узлом, связывавшим Европу с Византией и восточными регионами.

Напомним, по версиям исследователей, исторический Киев начался с Подола или Старокиевской горы. Обе территории имеют право на жизнь и считаться началом столицы Украины.

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