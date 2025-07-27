Четыре главных лайфхака перед авиаперелетом: советы бортпроводника

Советы бортпроводника для пассажиров / © Associated Press

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Бортпроводник Станислав, который ведет канал о путешествиях в Tik-Tok, опубликовал 4 главные рекомендации для пассажиров, чтобы сделать подготовку к авиапутешествию более простой и комфортной.

Хороший сон

По словам бортпроводника, первое, что нужно сделать перед полетом — хорошо выспаться.

«Сон — это твое топливо. Истощенный организм хуже переносит изменения давления, часового пояса и длинное сиденье», — отмечает Станислав.

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В комментариях пользователи отмечают, что советы о сне особенно актуальны для украинских пассажиров, которые перед авиаперелетом вынуждены преодолевать длительное путешествие в аэропорт за границу, ведь воздушное сообщение в нашей стране закрыто из-за войны.

Соберите ручную кладь заранее

Одежда, документы, зарядка, наушники, лекарства и т.д.

Проверьте статус рейса

Заранее проверьте текущий статус рейса и онлайн регистрацию.

«Время вылета могло измениться, рейс могли отменить из-за погоды», — предупредил Станислав.

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Пейте больше воды

«Готовь тело к сухому воздуху в салоне. Увлажнение с вечера — твой комфортный союзник в полете», — советует бортпроводник.

Ранее сообщалось, что в Париже остановили работу одного из крупнейших вокзалов из-за забытого чемодана.