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Четыре главных лайфхака перед авиаперелетом: советы бортпроводника
Борпроводник-блогер дал советы, что следует сделать за несколько часов до полета.
Бортпроводник Станислав, который ведет канал о путешествиях в Tik-Tok, опубликовал 4 главные рекомендации для пассажиров, чтобы сделать подготовку к авиапутешествию более простой и комфортной.
Хороший сон
По словам бортпроводника, первое, что нужно сделать перед полетом — хорошо выспаться.
«Сон — это твое топливо. Истощенный организм хуже переносит изменения давления, часового пояса и длинное сиденье», — отмечает Станислав.
В комментариях пользователи отмечают, что советы о сне особенно актуальны для украинских пассажиров, которые перед авиаперелетом вынуждены преодолевать длительное путешествие в аэропорт за границу, ведь воздушное сообщение в нашей стране закрыто из-за войны.
Соберите ручную кладь заранее
Одежда, документы, зарядка, наушники, лекарства и т.д.
Проверьте статус рейса
Заранее проверьте текущий статус рейса и онлайн регистрацию.
«Время вылета могло измениться, рейс могли отменить из-за погоды», — предупредил Станислав.
Пейте больше воды
«Готовь тело к сухому воздуху в салоне. Увлажнение с вечера — твой комфортный союзник в полете», — советует бортпроводник.
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