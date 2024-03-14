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У Мукачеві стався черговий інцидент між представником ТЦК і цивільним (відео)

У Мукачеві стався черговий інцидент між представником ТЦК і цивільним (відео)

У Мукачеві черговий інцидент із ТЦК

За цим фактом проводиться перевірка й встановлюються особи та обставини інциденту.

Камери зафіксували черговий конфлікт між людьми в військовій формі та цивільним. Останнього "запхали" в бус й повезли у невідомому напрямку. 

Про це пише журналіст Віталй Глагола.

У Мукачеві зафіксований черговий інцидент із ТЦК

У Мукачеві зафіксований черговий інцидент із ТЦК

Закарпатський обласний ТЦК проведе перевірку

Як повідомили в службі зв’язків із громадськістю Закарпатського ОТЦК та СП, зафіксований інцидент між людьми в військовій формі і цивільним біля транспортних засобів.

"Повідомляємо, що за даним фактом проводиться перевірка й з’ясовуються дійові особи та обставини за яких виник конфлікт", – зауважили там.

Нагадаємо, військовий з фронту поскаржився, що його лякаються українці.

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