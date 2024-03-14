“Європейський Трамп" не зможе очолити уряд Нідерландів: що трапилося

Лідер ультраправих не отримав достатньої підтримки серед інших політичних сил у парламенті.

Переможець парламентських виборів у Нідерландах, лідер ультраправої “Партії Свободи” (PVV) Ґерт Вілдерс, якого називають “європейським Трампом”, не зможе очолити уряд.

Про це повідомляє видання NOS з посиланням на заяву політика в соцмережі Х.

Ґерт Вілдерс повідомив, що йому не вистачило підтримки серед інших політсил.

“Я зможу стати прем’єр-міністром, лише якщо це підтримають УСІ партії в коаліції. Цього не сталося. Я хотів би правий кабінет. Менше притулку та імміграції. Нідерланди на першому місці. Любов до країни і виборців більша і важливіша за мою власну позицію”, - написав він.

Тепер чотири партії мають намір створити так званий позапарламентський уряд. У нього слабший зв'язок із Палатою представників, ніж у звичайного кабміну і він не має детальної коаліційної угоди.

Подробиці щодо формування уряду Нідерландів очікують увечері 14 березня.

Раніше партія "Новий соціальний контракт" оголосила про вихід з коаліційних перемовин через "непримиренні розбіжності" у поглядах з політичною силою Вілдерса. Партія чинного голови уряду Марка Рютте теж не знайшла спільної мови з лідером ультраправих.

Політичні оглядачі вважають, що Ґерт Вілдерс як лідер фракції в Палаті представників може продовжувати виконувати свою вільну роль, не обтяжену функціями голови уряду.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року на парламентських виборах у Нідерландах перемогла "Партія Свободи", яку очолює ультраправий політик Герт Вілдерс. До повномасштабного вторгнення Вілдерс не приховував захоплення Путіним і заявляв, що Нідерландам варто позбутися "русофобії". Після перемоги на виборах він заявив, що Нідерланди були "європейським дурнем", оскільки прийняли надто багато українських біженців.

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