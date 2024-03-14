"Европейский Трамп" не сможет возглавить правительство Нидерландов: что случилось

Лидер ультраправых не получил достаточной поддержки среди других политических сил в парламенте.

Победитель парламентских выборов в Нидерландах, лидер ультраправой "Партии Свободы" (PVV) Герт Уилдерс, которого называют европейским Трампом, не сможет возглавить правительство.

Об этом сообщает издание NOS со ссылкой на заявление политика в соцсети Х.

Герт Уилдерс сообщил, что ему не хватило поддержки среди других политсил.

“Я смогу стать премьер-министром только если это поддержат ВСЕ партии в коалиции. Этого не случилось. Я бы хотел правый кабинет. Меньше убежища и иммиграции. Нидерланды на первом месте. Любовь к стране и избирателям больше и важнее моей собственной позиции”, — написал он.

Теперь четыре партии намерены создать так называемое внепарламентское правительство. У него более слабая связь с Палатой представителей, чем у обычного кабмина, и у него нет детального коалиционного соглашения.

Подробности о формировании правительства Нидерландов ожидают вечером 14 марта.

Ранее партия "Новый социальный контракт" объявила о выходе из коалиционных переговоров из-за "непримиримых разногласий" во взглядах с политической силой Уилдерса. Партия действующего главы правительства Марка Рютте тоже не нашла общий язык с лидером ультраправых.

Политические обозреватели считают, что Герт Уилдерс как лидер фракции в Палате представителей может продолжать выполнять свою свободную роль, не обремененную функциями главы правительства.

Напомним, в ноябре 2023 года на парламентских выборах в Нидерландах победила "Партия Свободы", возглавляемая ультраправым политиком Гертом Уилдерсом. До полномасштабного вторжения Уилдерс не скрывал восхищения Путиным и заявлял, что Нидерландам следует избавиться от "русофобии". После победы на выборах он заявил, что Нидерланды были "европейским дураком", поскольку приняли слишком много украинских беженцев.

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