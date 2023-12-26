У низці областей оголошено тривогу: що відомо

Українців просять не ігнорувати попередження про небезпеку.

Зранку вівторка, 26 грудня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосуванням росіянами балістики.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння для півночі, сходу, центру! У разі оголошення тривоги – прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на 09:58.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, від вечора 25 грудня до пізньої ночі 26 грудня у різних областях України лунали сирени через загрозу російських БпЛА. Відомо, що Росія вдарила по Україні дронами. Загарбники атакували 19 безпілотниками типу Shahed. Сили ППО знищили 13 дронів.

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