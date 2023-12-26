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В ряде областей объявлена тревога: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В ряде областей объявлена тревога: что известно

Сирены прозвучали в ряде областей.

Украинцев просят не игнорировать предупреждение об опасности.

Утром вторника, 26 декабря, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза применением россиянами баллистики.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения для севера, востока, центра! В случае объявления тревоги – направляйтесь к укрытию", — говорится в сообщении.

Карта тревог по состоянию на 09:58. / ©
Карта тревог по состоянию на 09:58.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, с вечера 25 декабря до поздней ночи 26 декабря в разных областях Украины звучали сирены из-за угрозы российских БПЛА. Известно, что Россия ударила по Украине дронами. Захватчики атаковали 19 беспилотников типа Shahed. Силы ПВО уничтожили 13 дронов.

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Дата публикации
Просмотры
3263
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