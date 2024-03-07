В Пентагоні припустили, що відбуватиметься у разі замороження війни в Україні

Те, що відбувалося в анексованому Криму впродовж останнього десятиліття, показує, яким буде життя українців у разі так званого "замороження" війни РФ проти України.

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер під час виступу на засіданні Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.

"Сьогодні я б хотіла поговорити на тему, яка іноді виникає в розмовах про війну Росії проти України, а саме: що сталося б, якби лінія фронту була "заморожена" зараз. Очевидною відповіддю є те, що суверенітет і територіальна цілісність України будуть порушені, як і не буде дотримано повагу до її міжнародно визнаних кордонів. Буде підірвано як Статут ООН, так і Гельсінський заключний акт", – сказала вона.

Вона нагадала, що впродовж цього часу РФ придушувала реалізацію прав людини та основоположних прав. Утім, за її словами, "лише один аспект", і варто також поглянути далі – на те, що відбувалося б за лінією фронту.

"Насправді у нас є інформація, щоб розуміти, який вигляд мала б ця картина. Минуло більше десяти років відтоді, як Росія незаконно вторглася до Криму і спробувала його анексувати. І це десятиліття окупації Криму Російською Федерацією дало нам багато інформації про те, який вигляд має життя українських громадян, змушених жити під владою Кремля. Це – похмура реальність", – заявила Волландер.

Відтак колоніальні дії Росії поставили мешканців Криму перед суворим вибором: бути змушеними підкоритися окупаційній владі, покинути свій дім або не підкорятися.

"Ті, хто обрав інакомислення, зіткнулися з репресіями, затриманнями, тортурами та зникненнями", – заявила помічниця міністра оборони США.

Раніше ми писали про те, що в Новофедорівці відбулася стрілянина. Йдеться про звуки роботи зброї великого калібру в районі аеродрому.

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