У Полтаві обвалився будинок: під завалами опинилися люди (відео)

Рятувальники у Полтаві врятували людину, яку заблокувало під завалами стіни будинку. Співробітники ДСНС застосували аварійно-рятувальне обладнання та кран-маніпулятор.

Про це повідомила ДСНС.

У Полтаві врятували людину, яка постраждала внаслідок обвалу будинку

Деталі

Як зазначається, 24 травня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в м. Полтава стався обвал стіни житлового будинку та міжповерхового перекриття і під завалами знаходиться дві людини.

"Одного з потерпілих дістали до прибуття рятувальників. Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання та крана маніпулятора деблокували потерпілого та передали його працівникам екстреної медицини", – йдеться у повідомленні.

До проведення робіт залучалися 15 людей особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.

Раніше ДСНС показала наслідки обстрілу Харкова.

Читайте також: