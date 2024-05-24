В Полтаве обрушился дом: под завалами оказались люди (видео)

Спасатели в Полтаве спасли человека, заблокированного под завалами стены дома. Сотрудники ГСЧС применили аварийно-спасательное оборудование и кран-манипулятор.

Об этом сообщила ГСЧС.

В Полтаве спасли человека, пострадавшего в результате обвала дома

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Как отмечается, 24 мая в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Полтаве произошел обвал стены жилого дома и межэтажного перекрытия и под завалами находится два человека.

"Одного из пострадавших достали до прибытия спасателей. Чрезвычайники с помощью аварийно-спасательного оборудования и крана манипулятора деблокировали пострадавшего и передали его работникам экстренной медицины", — говорится в сообщении.

К проведению работ привлекались 15 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.

Ранее ГСЧС показала последствия обстрела Харькова.

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