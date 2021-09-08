У Тернопільській області чоловік викрав автомобіль, щоб не йти пішки додому

У Тернопільській області чоловік викрав автомобіль, щоб не йти пішки додому

Зловмисник викруткою завів машину.

У селі Тростянець поліція затримала 39-річного чоловіка, який вночі викрав іномарку Mazda.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

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Повідомлення до поліцейських надійшло від власника транспортного засобу. Чоловік заявив, що невідома особа викрала його автомобіль, припаркований на узбіччі поблизу села.



Викрадене авто працівники патрульної поліції виявили на автодорозі неподалік села Жовнівка, однак кермувальник на вимогу поліцейських не спинився.

Автомобіль довелось блокувати. Злодія, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, правоохоронці затримали. Свій вчинок зловмисник пояснив просто – не хотів вночі добиратися додому пішки. Викруткою зумів завести машину.



Поліція почала розслідування.

Нагадаємо, у Києві затримали зухвалого автокрадія, який під погрозою зброї заволодів автомобілем.

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