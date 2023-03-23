У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух

Зранку 23 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Гучний вибух у тимчасово окупованому Мелітополі", - йдеться у повідомленні.

За його словами, подробиці події уточнюються.

Нагадаємо, днями у Джанкої на території окупованого Криму було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їх транспортування залізницею. Це ракети, які росіяни вантажать на свої кораблі, виводять їх у море і звідти обстрілюють вже територію України.

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