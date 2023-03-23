Во временно оккупированном Мелитополе раздался сильный взрыв

Утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Громкий взрыв во временно оккупированном Мелитополе", — говорится в сообщении.

По его словам, подробности происшествия уточняются.

Напомним, на днях в Джанкое на территории оккупированного Крыма были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. Это ракеты, которые россияне грузят на свои корабли, выводят их в море и оттуда обстреливают территорию Украины.

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