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Во временно оккупированном Мелитополе раздался сильный взрыв

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
749
Время на прочтение
1 мин
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Во временно оккупированном Мелитополе раздался сильный взрыв

Фото: Associated Press

Подробности уточняются.

Утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Громкий взрыв во временно оккупированном Мелитополе", — говорится в сообщении.

По его словам, подробности происшествия уточняются.

Напомним, на днях в Джанкое на территории оккупированного Крыма были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. Это ракеты, которые россияне грузят на свои корабли, выводят их в море и оттуда обстреливают территорию Украины.

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Дата публикации
Просмотры
749
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