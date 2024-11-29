У Вінниці онука підозрюють у вбивстві власної бабусі

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Вінницькій області 33-річний чоловік підозрюється у вбивстві своєї рідної 82-річної бабусі. Інцидент трапився у її власному будинку.

Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області.

У ніч із 26 на 27 листопада до правоохоронців звернувся онук потерпілої, заявивши, що знайшов бабусю мертвою після того, як побачив безлад у будинку.

Втім, слідчі швидко звернули увагу на 33-річного заявника, який раніше був засуджений за тяжкі злочини, зокрема за домашнє насильство над цією ж жінкою. На його одязі виявили сліди крові потерпілої, після чого чоловік зізнався у скоєному.

За попередньою інформацією, під час словесної суперечки з літньою жінкою зловмисник схопив стілець і почав наносити удари. Після інциденту він залишив дім, але повернувся через кілька годин. Побачивши, що пенсіонерка померла, чоловік вигадав версію подій, щоб уникнути підозри.

Чоловіка затримано і йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, у Павлограді чоловік вбив рідного брата.

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