В Виннице внука подозревают в убийстве собственной бабушки

В Винницкой области 33-летний мужчина подозревается в убийстве своей родной 82-летней бабушки. Инцидент произошел в ее собственном доме.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

В ночь с 26 на 27 ноября к стражам порядка обратился внук потерпевшей, заявив, что нашел бабушку мертвой после того, как увидел беспорядок в доме.

Впрочем, следователи быстро обратили внимание на 33-летнего заявителя, ранее судимого за тяжкие преступления, в том числе за домашнее насилие над этой женой. На его одежде обнаружили следы крови потерпевшей, после чего мужчина признался в содеянном.

По предварительной информации, во время словесного спора с пожилой женщиной злоумышленник схватил стул и стал наносить удары. После инцидента он покинул дом, но вернулся через несколько часов. Увидев, что пенсионерка умерла, мужчина придумал версию событий во избежание подозрения.

Мужчина задержан и ему доложено о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в Павлограде мужчина убил родного брата.

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