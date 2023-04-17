У Вінницькій області працівник лікарні задушив пацієнтку

Під час лікування між померлою та зловмисником виникало багато конфліктів.

На Вінниччині до поліції надійшло повідомлення про те, що у одному із приватних медичних закладів району померла жінка, яка проходила там лікування. Її задушили.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

Зі слів начальника відділу поліції № 3 Вінницького райуправління Ігоря Чебана, за результатами проведення судово-медичної експертизи причиною смерті 42-річної жінки стала механічна асфіксія.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 47-річний чоловік, який працював у медичному закладі та доглядав за потерпілою. Як з’ясувалось, під час лікування між померлою та зловмисником виникало багато конфліктів.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер йому загшрожує позбавлення волі терміном на 15 років.

Нагадаємо, що у Харкові пацієнтці, в якої запідозрили злоякісну пухлину, під час операції ампутували праву молочну залозу. Жінка стверджує, що дозволу на це лікарям не давала і медики обіцяли видалити лише невелику частину новоутворення.

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