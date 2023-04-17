В Винницкой области работник больницы задушил пациентку

Во время лечения между умершей и злоумышленником возникало множество конфликтов.

В Винницкой области в полицию поступило сообщение о том, что в одном из частных медицинских учреждений района умерла женщина, которая проходила там лечение. Ее задушили.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

По словам начальника отдела полиции №3 Винницкого райуправления Игоря Чебана, по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы причиной смерти 42-летней женщины стала механическая асфиксия.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 47-летний мужчина, работавший в медицинском учреждении и ухаживавший за пострадавшей. Как выяснилось, во время лечения между умершей и злоумышленником возникало много конфликтов.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит лишение свободы сроком на 15 лет.

Напомним, что в Харькове пациентке, у которой заподозрили злокачественную опухоль, во время операции ампутировали правую молочную железу. Женщина утверждает, что разрешения на это не давала врачам и медики обещали удалить лишь небольшую часть новообразования.

Во Львове мужчина задушил собственную жену, пока трое их детей спали в соседней комнате

Читайте также: