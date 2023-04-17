Експерт розповів, що відбудеться у разі відступу ЗСУ з Бахмута: "посиплеться увесь фронт"

На сьогодні Бахмут залишається однією з найгарячіших точок фронту. Українські військові продовжують утримувати західну частину міста.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів військовий експерт Роман Світан.

Він каже, якщо ЗСУ почнуть відступати, то посиплеться весь фронт. Зокрема, доведеться відступати на нові рубежі, що значно впине на втрати армії.

"Приймати рішення на місці будуть командири оперативної ланки в залежності від розвитку ситуації. Зараз в районі Бахмута росіяни використовують практично все, що у них є, починаючи від УР-77 – це система розмінування, яка використовується в ударному режимі – до авіації всіх типів з усіма засобами ураження, починаючи від некерованих реактивних снарядів, закінчуючи керованими. Вони намагаються "розібрати" висотки до підвалів, щоб наші війська не могли використовувати їх як вогневі точки", - сказав експерт.

За словами Світана, тиск російських окупантів залишається сильним. У такому режимі вони зможуть працювати ще кілька тижнів, оскільки стягують боєприпаси і пожвалили авіаційні вильоти.

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"Є ще Авдіївка і Мар'їнка, але основне – це Бахмут. Дуже важко, але наші наші сили тримаються, є ротаційні моменти, є прийняття рішень на відхід-захід. Там йде так звана позиційна боротьба: позиція здається, позиція береться знову або береться позиція поруч в глибині фронту. Ця позиційна війна буде ще тривати до нашого наступу. Я думаю, все-таки ціною неймовірних зусиль ми утримаємо Бахмут, поки не почнемо рухатися вже самі", - підсумував Світан.

Нагадаємо, українські військові виявили позиції російських загарбників у Бахмуті та атакували їх за допомогою мін.

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