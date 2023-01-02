У вівторок в Україні ще побуде аномально тепло: прогноз погоди на 3 січня

У вівторок, 3 січня, в Україні буде дуже тепло та сухо.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 3 січня вночі та вранці у східних та більшості центральних областей місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві 3 січня також сухо. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.

Як прогнозує Наталія Діденко, 3 січня в Україні ще побуде аномально тепла погода. Так, температура повітря впродовж дня в Україні становитиме 7-12° тепла, на південному заході та в південній частині 9-14°.

Опади якісь суттєві завтра малоймовірні в більшості областей, на півдні, сході та в центрі - сонячні прояснення. На Закарпатті та в Карпатах можливі локальні невеликі дощі. Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні.

У Києві 3 січня ще буде тепло, до +9°, проте вже повітря стане поступово "з'їжджати". Опади малоймовірні, але збільшиться хмарність.Нова, холодніша повітряна маса, за прогнозом синоптикині, почне заходитиме до України від 4-6 січня.

До України йдуть морози

Як повідомляє Діденко, до України йде похолодання. Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна температура повітря на сході та півночі може опускатися до 10-15° морозу.

А вже від 10 січня в Україні знову очікується потепління, заспокоює синоптикиня.

Водночас за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, від 6 січня до України прийдуть 20-градусні морози, а також сніопади і хуртовини. Опади засипатимуть Україну від 6 до 11 січня.

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