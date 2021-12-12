У Закарпатській області водій вбив двох людей і втік

У Закарпатській області водій вбив двох людей і втік

Правоохоронці шукають чоловіка, який скоїв смертельну аварію.

У Закарпатській області поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло двоє людей і ще четверо травмувалося.

Про це повідомили у поліції регіону.

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Між населеними пунктами Бене і Вилок водій автомобіля Mercedes Sprinter зіткнувся з гужовою підводою, на якій перебувало вісім людей і яка рухалася без світловідбивачів.

"Внаслідок зіткнення на місці загинули двоє пасажирів підводи: 30-річний житель села Підвиноградів та 34-річна мешканка села Вари. Ще чотирьох осіб із травмами госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Мікроавтобус з’їхав в кювет та перекинувся, а його водій одразу втік з місця аварії, повідомили в поліції. Наразі його пошуками займаються правоохоронці.

Слідчі за фактом аварії внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті кількох осіб.

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Нагадаємо, що в Луцьку біля торгового центру автівка влетіла у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. За кермом автомобіля перебував 16-річний хлопець.

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