У США назвали умову для вступу України до НАТО

Україна зможе просунутися в питанні членства в НАТО.

У Сполучених Штатах озвучили умову вступу України до Північноатлантичного альянсу. Країна мусить відповідати висунутим вимогам.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу NBC державний секретар США Ентоні Блінкен.

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З його слів, саме відповідність критеріям наблизить вирішення питання про вступ в НАТО як України, так і Грузії. Від початку свого заснування і донині Альянс давав зрозуміти, що за певних умов його двері відчинені для всіх європейських країн.

"Альянс підтвердив ще 2008 року, що відкритий для України та Грузії. Якщо вони продовжать претендувати на членство в ньому і відповідатимуть вимогам, це наблизить вирішення питання про їх вступ", - сказав він.

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення щодо вступу України до НАТО буде носити політичний характер, оскільки деякі країни продовжують дотримуватися тактики непровокування Росії у цьому питанні.

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