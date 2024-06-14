У ніч проти 14 червня 2024 року у Запоріжжі пролунала низка вибухи.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракети у напрямку Запоріжжя.

"Попередньо був Іскандер-М з Маріупольського напрямку. Загроза балістики триває до відбою", - повідомили моніторингові канали.

Також вибухи пролунали на Харківщині.

Пізніше у Запоріжжі пролунали повторні вибухи.

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Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи. Повітряної тривоги ані в місті, ані в області не оголошували.

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