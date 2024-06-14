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У Запоріжжі пролунали вибухи

У Запоріжжі пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях до закінчення відбою / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 14 червня 2024 року у Запоріжжі пролунала низка вибухи.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракети у напрямку Запоріжжя. 

"Попередньо був Іскандер-М з Маріупольського напрямку. Загроза балістики триває до відбою", - повідомили моніторингові канали. 

Також вибухи пролунали на Харківщині. 

Пізніше у Запоріжжі пролунали повторні вибухи. 

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи. Повітряної тривоги ані в місті, ані в області не оголошували.

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