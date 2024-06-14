Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 14 червня 2024 року у Запоріжжі пролунала низка вибухи.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракети у напрямку Запоріжжя.
"Попередньо був Іскандер-М з Маріупольського напрямку. Загроза балістики триває до відбою", - повідомили моніторингові канали.
Також вибухи пролунали на Харківщині.
Пізніше у Запоріжжі пролунали повторні вибухи.
Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи. Повітряної тривоги ані в місті, ані в області не оголошували.
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