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Росіяни вивели в Чорне і Азовське море чотири ракетоносії

Росіяни вивели в Чорне і Азовське море чотири ракетоносії

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: ТСН.ua

На їх борту можуть перебувати "Калібри"

У акваторію Чорного та Азовського морів виведено чотири ракетоносії.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

"Загальний боєзапас до 28х крилатих ракет "Калібр", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що росіяни перекинули до Криму новітні ЗРК С-500. Загарбники посилюють систему протиповітряної оборони.

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