Росіяни вивели в Чорне і Азовське море чотири ракетоносії

На їх борту можуть перебувати "Калібри"
У акваторію Чорного та Азовського морів виведено чотири ракетоносії.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
"Загальний боєзапас до 28х крилатих ракет "Калібр", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що росіяни перекинули до Криму новітні ЗРК С-500. Загарбники посилюють систему протиповітряної оборони.
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