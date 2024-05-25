У ЗСУ прогнозують перелом ситуації на фронті: названо терміни

Динаміка боїв на фронті висока, але при цьому сили оборони мають певні тактичні успіхи.

Сили оборони України почнуть переломлювати ситуацію на свою користь на деяких участках фронту через два місяці.

Також читайте Експерт розповів, коли західна зброя змінить ситуацію на полі бою

Таку думку в етері телемарафону висловив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Він заявив що українські військові стабілізували ситуацію в районі населеного пункту Глибоке (Харківська область), де противник мав частковий успіх.

"Просування подальшого ворог немає і ведеться системна робота щодо вибиття противника з тих позицій, які він зайняв", – додав Федоренко.

Він заявив що динаміка боїв на фронті висока, але при цьому сили оборони мають певні тактичні успіхи на полі бою.

"Якщо казати про Вовчанськ, то Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію повною мірою. Але противник "жме" дуже сильно, бо для них принципово важливо окупувати Вовчанськ і утворити плацдарм для подальшого просування в тил нашого угрупування військ", - пояснив Федоренко.

Крім того, за його словами, на Куп’янському напрямку противник став більш активним, тобто ворог намагається з двох сторін розхитувати ситуацію.

"Але за рахунок пакета військової допомоги від США, з якої вже є надходження до Сил оборони, гармати почали стріляти більше, а також за рахунок донатів українців, за рахунок майстерності і відвазі представників Сил оборони, забезпечується сталий результат для стабілізації ситуації. І це відбудеться й надалі. Орієнтовно за два місяці, коли ми накопичимо свої засоби в необхідній кількості, можна буде казати про те, що на певних відтінках будемо переломлювати ситуацію на користь Сил оборони", - наголосив Федоренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ показали ефектне ураження ворожого танка.

Крім того, ми раніше інформували, що Генштаб назвав чотири найгарячіші напрямки на фронті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.