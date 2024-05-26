Росіяни заявили про потужний обстріл Бєлгорода

Російська влада заявила про пожежі та обстріл Бєлгорода.

Про це у соціальних мережах повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

За його словами, над Бєлгородом та Бєлгородським районом нібито спрацювала "система ППО" – начебто збито 29 повітряних цілей на підльоті до міста.

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"За попередньою інформацією, постраждали 4 місцеві жителі. 3 особи перебувають на лікуванні у міській лікарні №2 міста Білгорода, з них 2 чоловіки з черепно-мозковою травмою перебувають у тяжкому стані, у жінки осколкове поранення лівої нижньої кінцівки, її стан лікарі оцінюють як середнього ступеня тяжкості. Ще одного постраждалого з осколковим пораненням обличчя та грудної клітки доставлено бригадою швидкої до обласної клінічної лікарні", - заявив російський посадовець.

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У місті Бєлгороді внаслідок прямих влучень снарядів сильні пошкодження виявлено у двох квартирах двох багатоквартирних будинків та повністю згоріли два автомобілі. У 46 квартирах 10 багатоквартирних будинків вибито вікна. У школі №43 пошкоджено вхідну групу, вибито вікна, частково відвідано фасад. Також осколками посічено фасад та вибито вікна у школі-інтернат №23. Різні пошкодження виявлено у трьох комерційних об'єктах: вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Осколками посічено 3 автомобілі.

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У Бєлгородському районі в селищі Дубове внаслідок прямого влучення снаряда спалахнув таунхаус. На місце оперативно прибули пожежні розрахунки. У процесі гасіння спалах охопив два сусідні таунхауси. Наразі осередки спалаху ліквідовані. Один таунхаус згорів повністю, у другому та третьому – пошкоджено покрівлю та верхні поверхи. Ще одне пряме влучення зафіксовано у будівлі гаражного кооперативу. Пожежними розрахунками провадиться гасіння об'єкта.

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Після відбиття "засобами ППО" повітряної атаки у селищі Дубове у 5 приватних житлових домоволодіннях вибиті вікна, посічені фасади та паркани. Також осколками посічено покрівлю та фасад ТЦ «Сіті Молл». За попередніми даними, пошкоджено три автомобілі. У селі Таврове вибиті вікна та посічені огорожі у п'яти приватних житлових домоволодіннях, уламками посічено один автомобіль.

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"На місцях працюють оперативні служби. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється", - додав російський чиновник.

Пізніше він додав, що ніби "ЗСУ повторно обстріляли" Шебекіно.

За попередньою інформацією, у місті вибито вікна у 26 квартирах чотирьох багатоквартирних будинків, пошкоджено 3 приватні житлові будинки. Також внаслідок влучення снарядів спалахнула господарська споруда приватного житлового домоволодіння та 4 легкові автомобілі, що стоять на стоянці біля багатоквартирного житлового будинку.

Ще сім машин посічені осколками. Є пошкодження на лінії газопостачання.

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