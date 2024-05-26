Россияне заявили о мощном обстреле Белгорода

Российские власти заявили о пожарах и обстрелах Белгорода.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом якобы сработала "система ПВО" – якобы сбито 29 воздушных целей на подлете в город.

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"По предварительной информации, пострадали 4 местных жителя. 3 человека находятся на лечении в городской больнице №2 города Белгорода, из них 2 человека с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, у женщины осколочное ранение левой нижней конечности, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще один пострадавший с осколочным ранением лицо и грудная клетка доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу", — заявил российский чиновник.

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В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов сильные повреждения обнаружены в двух квартирах двух многоквартирных домов и полностью сгорели два автомобиля. В 46 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна. В школе №43 повреждена входная группа, выбиты окна, частично посетили фасад. Также осколками иссечены фасад и выбиты окна в школе-интернате №23. Различные повреждения обнаружены в трех коммерческих объектах: выбиты окна, иссечены фасады и повреждены кровли. Осколками иссечено 3 автомобиля.

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В Белгородском районе в поселке Дубово в результате прямого попадания снаряда вспыхнул таунхаус. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. В процессе гашения вспышка охватила два соседних таунхауса. В настоящее время очаги вспышки ликвидированы. Один таунхаус сгорел полностью, во втором и третьем – повреждены кровля и верхние этажи. Еще одно прямое попадание зафиксировано в здании гаражного кооператива. Пожарными расчетами производится гашение объекта.

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После отражения "средствами ПВО" воздушной атаки в поселке Дубово в 5 частных жилищных домовладениях выбиты окна, иссечены фасады и заборы. Также осколками иссечена кровля и фасад ТЦ «Сити Молл». По предварительным данным, повреждены три автомобиля. В селе Таврово выбиты окна и ограды в пяти частных жилых домовладениях, обломками иссечен один автомобиль.

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"На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрелов уточняется", — добавил российский чиновник.

Позже он добавил, что "ВСУ повторно обстреляли" Шебекино.

По предварительной информации, в городе выбиты окна в 26 квартирах четырех многоквартирных домов, повреждены 3 частных жилых дома. Также в результате попадания снарядов вспыхнула хозяйственная постройка частного жилого домовладения и 4 легковых автомобиля, стоящих на стоянке возле многоквартирного жилого дома.

Еще семь машин иссечены осколками. Есть повреждения на линии газоснабжения.

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