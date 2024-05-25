В Белгороде после серии взрывов вспыхнули пожары: видео

Вечером в субботу, 25 мая, в небе над российским городом Белгородом у границы с Украиной раздались громкие взрывы.

По сообщению местных пабликов, очевидцы насчитали два десятка "хлопков".

Также читайте Разбомбленный дом в Белгородской области: эксперт указал на интересную деталь

После этого в городе начались пожары – горели отдельные здания и автомобили.

Что именно стало причиной возгорания, неизвестно.

Местные власти ранее сообщали о работе российской ПВО.

В Белгороде после серии взрывов вспыхнули пожары

Известно, что именно из Белгородской области российские террористы обстреливают соседние территории Украины, в частности город Харьков.

Напомним, в субботу, 25 мая, российская армия нанесла террористический удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, в результате которого пострадали многие люди.

Читайте также: