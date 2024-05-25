В Белгороде после серии взрывов вспыхнули пожары: видео

Местные власти ранее сообщали о работе российской ПВО.
Вечером в субботу, 25 мая, в небе над российским городом Белгородом у границы с Украиной раздались громкие взрывы.
По сообщению местных пабликов, очевидцы насчитали два десятка "хлопков".
После этого в городе начались пожары – горели отдельные здания и автомобили.
Что именно стало причиной возгорания, неизвестно.
Местные власти ранее сообщали о работе российской ПВО.
Известно, что именно из Белгородской области российские террористы обстреливают соседние территории Украины, в частности город Харьков.
Напомним, в субботу, 25 мая, российская армия нанесла террористический удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, в результате которого пострадали многие люди.
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