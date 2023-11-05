У ЗСУ закликають виїжджати мешканців фронтових районів

Російська армія частіше починає скидати керовані авіабомби на прифронтові території. Мешканцям цих населених пунктів варто евакуюватися.

На цьому наголошує речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, засоби, які має Україна на озброєнні, можна збивати ворожі керовані авіаційні бомби. Втім, окупанти щоденно випускають чимало КАБів по населених пунктах переважно на півдні. Тому Україна може залишитися беззахисною, якщо буде збивати всі бомби.

Гуменюк наголошує, що в умовах, які склалися зараз, найнадійнішим захистом від авіабомб буде евакуація. Вона закликала жителів прифронтових районів півдня України виїхати до безпечніших місць.

Нагадаємо, з Херсонщини примусово евакуюють родини з дітьми. Загалом, в області йдеться про евакуацію вже із 34 населених пунктів, де найбільш непроста безпекова ситуація. Адже тепер до переліку додали ще 23 населені пункти, де залишаються 802 дитини.