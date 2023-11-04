З Сумської області примусово евакуюють дітей: що відомо

У Сумській області планують евакуювати всіх дітей із 30-кілометрової зони від кордону з Росією. Причиною цього стало збільшення кількості обстрілів.

Про це заявив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє "Суспільне".

"Я думаю, що максимально практично всіх дітей з 30-кілометрової зони ми маємо евакуювати у більш безпечні місця. Для цього ми будуємо, за дорученням Ради нацбезпеки, захисні споруди. Ми збільшили їх до 40% стосовно того, що було в липні", - сказав він.

За словами глави ОВА, із п'ятикілометрової зони від російського кордону евакуювали понад 600 дітей. Тепер через збільшення обстрілів з боку окупантів зону евакуації хочуть розширити до 30 км.

Артюх також повідомив, що протягом останнього місяця внаслідок російської атаки загинули дівчинка і хлопчик, яким було 14 і 15 років.

Евакуація дітей

У Харківській області проведуть примусову евакуацію сімей з дітьми з трьох громад Куп'янського району: Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської Вони перебувають під постійними обстрілами окупантів. Дітям буде заборонено в'їжджати до населених пунктах у цих громадах.

З Херсонщини примусово евакуюють родини з дітьми. Загалом, в області йдеться про евакуацію вже із 34 населених пунктів, де найбільш непроста безпекова ситуація. Адже тепер до переліку додали ще 23 населені пункти, де залишаються 802 дитини.

Також із восьми населених пунктів Донецької області примусово евакуюють дітей до початку холодів. Йдеться про населені пункти Бахмутського та Покровського районів. Їх вивезуть у супроводі одного з батьків або законного представника.

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