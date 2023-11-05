В ВСУ призывают выезжать жителей фронтовых районов

Российская армия чаще начинает сбрасывать управляемые авиабомбы на прифронтовые территории. Жителям этих населенных пунктов следует эвакуироваться.

Это подчеркивает пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, средства, которые есть у Украины на вооружении, можно сбивать вражеские управляемые авиационные бомбы. Впрочем, оккупанты ежедневно выпускают немало КАБов по населенным пунктам преимущественно на юге. Потому Украина может остаться беззащитной, если будет сбивать все бомбы.

Гуменюк отмечает, что в сложившихся условиях самой надежной защитой от авиабомб будет эвакуация. Она призвала жителей прифронтовых районов юга Украины выехать в более безопасные места.

Напомним, из Херсона принудительно эвакуируют семьи с детьми. В целом речь идет об эвакуации уже из 34 населенных пунктов, где наиболее непростая ситуация с безопасностью. Ведь теперь в перечень добавили еще 23 населенных пункта, где остаются 802 ребенка.