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Удар росіян по Кременчуку: кількість постраждалих зросла

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Удар росіян по Кременчуку: кількість постраждалих зросла

Наслідки обстрілу Кременчука / Скриншот

Зокрема, постраждали діти.

Напередодні росіяни атакували Кременчук. На жаль, кількість постраждалих збільшилась до 55 осіб. 

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За словами Луніна, 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі одна дитина. Усього постраждало шестеро дітей. "Також серед постраждалих є одна вагітна жінка", – деталізував він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, Росія здійснила терористичний ракетний удар по Кременчуку Полтавської області. Внаслідок атаки постраждали мирні мешканці.

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Дата публікації
Перегляди
1057
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