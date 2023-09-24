Удар росіян по Кременчуку: кількість постраждалих зросла

Напередодні росіяни атакували Кременчук. На жаль, кількість постраждалих збільшилась до 55 осіб.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За словами Луніна, 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі одна дитина. Усього постраждало шестеро дітей. "Також серед постраждалих є одна вагітна жінка", – деталізував він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, Росія здійснила терористичний ракетний удар по Кременчуку Полтавської області. Внаслідок атаки постраждали мирні мешканці.

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