Удар россиян по Кременчугу: количество пострадавших выросло

Накануне россияне атаковали Кременчуг. К сожалению, количество пострадавших увеличилось до 55 человек.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По словам Лунина, 19 человек находятся на стационарном лечении, в том числе один ребенок. Всего пострадали шесть детей. "Также среди пострадавших есть одна беременная женщина", – детализировал он.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, Россия нанесла террористический ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. В результате атаки пострадали мирные жители.

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