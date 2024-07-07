Україна отримає додатковий Patriot від Нідерландів: що відомо

Це перший закордонний візит після призначення нового уряду, який мав на меті зафіксувати незмінну підтримку України державою.
Міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп здійснили візит до Києва. Вони заявили, що Україні нададуть додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони.
Про це члени нового уряду Нідерландів оголосили на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, повідомляє “Радіо Свобода”.
“Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована і очікувані терміни доставки цього комплексу до України”, – сказав Дмитро Кулеба.
Крім того, йдеться про:
- ухвалення рішення про закупівлю зброї у українських виробників
- виділення 2 мільйонів євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл
- передачу Україні криміналістичної лабораторії
- допомогу повернути дітей, який викрала Росія.
Зеленський відреагував
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, свій перший закордонний візит новопризначені міністр закордонних справ та міністр оборони Нідерландів здійснили саме в Україну.
“Сьогодні в Одесі під час зустрічі розповів про російські обстріли цивільної та критичної інфраструктури цього міста. Важливо посилити українську протиповітряну оборону”, — написав він.
Лідер подякував Нідерландам за підтримку нашої держави з самого початку повномасштабної російської агресії.
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