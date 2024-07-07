Україна отримає додатковий Patriot від Нідерландів: що відомо

Це перший закордонний візит після призначення нового уряду, який мав на меті зафіксувати незмінну підтримку України державою.

Міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп здійснили візит до Києва. Вони заявили, що Україні нададуть додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Про це члени нового уряду Нідерландів оголосили на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, повідомляє “Радіо Свобода”.

“Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована і очікувані терміни доставки цього комплексу до України”, – сказав Дмитро Кулеба.

Крім того, йдеться про:

ухвалення рішення про закупівлю зброї у українських виробників

виділення 2 мільйонів євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл

передачу Україні криміналістичної лабораторії

допомогу повернути дітей, який викрала Росія.

Зеленський відреагував

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, свій перший закордонний візит новопризначені міністр закордонних справ та міністр оборони Нідерландів здійснили саме в Україну.

“Сьогодні в Одесі під час зустрічі розповів про російські обстріли цивільної та критичної інфраструктури цього міста. Важливо посилити українську протиповітряну оборону”, — написав він.

Лідер подякував Нідерландам за підтримку нашої держави з самого початку повномасштабної російської агресії.

Україна отримала Patriot від Німеччини

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