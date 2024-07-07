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Україна отримає додатковий Patriot від Нідерландів: що відомо

Україна отримає додатковий Patriot від Нідерландів: що відомо

Система Patriot / Wikipedia / Фото: wikipedia.org

Це перший закордонний візит після призначення нового уряду, який мав на меті зафіксувати незмінну підтримку України державою.

Міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп здійснили візит до Києва. Вони заявили, що Україні нададуть додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Про це члени нового уряду Нідерландів оголосили на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, повідомляє “Радіо Свобода”.

Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована і очікувані терміни доставки цього комплексу до України”, – сказав Дмитро Кулеба.

Крім того, йдеться про:

  • ухвалення рішення про закупівлю зброї у українських виробників
  • виділення 2 мільйонів євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл
  • передачу Україні криміналістичної лабораторії
  • допомогу повернути дітей, який викрала Росія.

Зеленський відреагував

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, свій перший закордонний візит новопризначені міністр закордонних справ та міністр оборони Нідерландів здійснили саме в Україну.

“Сьогодні в Одесі під час зустрічі розповів про російські обстріли цивільної та критичної інфраструктури цього міста. Важливо посилити українську протиповітряну оборону”, — написав він.

Лідер подякував Нідерландам за підтримку нашої держави з самого початку повномасштабної російської агресії. 

Україна отримала Patriot від Німеччини

Україна отримала Patriot від Німеччини

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