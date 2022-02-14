Українці стали купувати більше книжок: продаж виріс втричі

Видавці говорять, що зростання попиту пов'язано з виплатою тисячі за вакцинацію.

Книжковий ринок в Україні виріс утричі порівняно з минулим роком, заявляють видавці.

Також читайте Субсидії власникам книгарень та сертифікати на книжки: Рада ухвалила закон про держпідтримку книговидання

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 14 лютого.

Зазначається, що жахливий період для ринку був 2020 року - тоді продаж книжок впав на 40%. Але торік падіння пригальмувало. А наприкінці року продаж пішов потроху угору.

Власники видавництв наголошують, що програма "єПідтримка" неабияк повернула людей до купівлі книжок. За держпідтримки українці витратили на них 908 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше народні депутати проголосували про надання державної підтримки українському книговиданню. Так, у парламенті ухвалено законопроєкт, який передбачає надання так званої субсидії власникам книгарень. Грошова допомога покриватиме витрати на оренду приміщень, за умови, якщо в магазині продаватимуть книжки українською мовою чи мовами ЄС і корінних народів України з використанням РРО.

Також законом передбачено надання сертифікатів на придбання книжок. Їх надаватимуть при отриманні свідоцтва про народження та при отриманні паспорта громадянина України у 14 років.

Читайте також: