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Україною шириться повітряна тривога: загроза балістики

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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1033
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Україною шириться повітряна тривога: загроза балістики

Лунає повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.

У ніч проти 29 серпня 2023 року Україною розпочала ширитися повітряна тривога.

"Увага! Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська, Дніпропетровська - загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряна тривога охопила деякі східні та північні області України. 

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, що Росія касетними боєприпасами обстріляла Донеччину: загинула 39-річна жінка, багато поранених

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Дата публікації
Перегляди
1033
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