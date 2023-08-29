Україною шириться повітряна тривога: загроза балістики

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.
У ніч проти 29 серпня 2023 року Україною розпочала ширитися повітряна тривога.
"Увага! Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська, Дніпропетровська - загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - інформують Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога охопила деякі східні та північні області України.
Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що Росія касетними боєприпасами обстріляла Донеччину: загинула 39-річна жінка, багато поранених.
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